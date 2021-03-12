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  4. Muğla'da 525 milyon dolarlık painite taşı ele geçirildi

Muğla'da 525 milyon dolarlık painite taşı ele geçirildi

12.03.2021 11:46 | Son Güncelleme:
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Muğla'da 525 milyon dolarlık painite taşı ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, elmastan daha değerli olduğu bilinen 1.5 kilo ağırlığında painite taşı ele geçirildi. Polis yetkililerinin piyasa değerinin 525 milyon dolar olduğunu bildirdiği taşın bulunduğu evde yaşayan 7 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmasında; Milas’ta 7 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin evlerine dün sabah operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada elmastan daha değerli olduğu bilinen 1,5 kilo ağırlığında painite taşı ile 2 dedektör ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına altına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeden savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlattı. Polis yetkilileri ele geçirilen taşın piyasa değerinin 525 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Painite, Mynmar'da nadir olarak bulunan borat minarel. Borat, bor asidi ve bir oksidin birleşimiyle oluşan tuz. İçindeki demir miktarına göre kahverengi, turuncu ve kırmızı renkleri bulunabiliyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
kardeşim yolda bulsak ayak vurup kenara atarız.evde olunca tutuklanırız:) değişik
Taş bulmak yasakmı evimin bahçesinde bulsam elmi koyacaklar
MADEN BU NİYE EL KOYUYORLAR BU NE SAÇMALIKTIR

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