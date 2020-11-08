Muğla'da atölyede feci yangın! 1 işçi hayatını kaybetti

Bodrum'un kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki, bir tekne yapım atölyesinde, dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede atölyeyi sardı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve jandarma ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ, ERKEK CESEDİ İLE KARŞILAŞTI

Jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri ise içerdeki boya, tiner gibi yanıcı maddeler nedeniyle daha da büyüyen yangına müdahalede bulundu. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri, erkek cesedi ile karşılaştı. Cesedin, bir süre önce Antalya'dan gelerek çalışmaya başlayan ve atölyede kalan Turan Bayraktaroğlu'na ait olduğu belirlendi.

Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Bayraktaroğlu'nun cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Alevler ise itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çabası sonucu güçlükle söndürüldü.

Atölyede müyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.



