Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, saat 09.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kıyıkışlacık Mahallesi'nde tehlike yaratmaması için yerleşim yeri yakınında ayrıca ekipler konuşlandırıldı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde dün çıkan yangın bu sabah saatlerinde söndürülebilmişti.

Kaynak: DHA



