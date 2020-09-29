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Muğla'da bulundu! Hepsi Roma dönemine ait

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2020 16:04 | Son Güncelleme

Muğla'nın Menteşe ilçesinde operasyon düzenlenen bir evde Roma dönemine ait 2 stün ve çift başlı obje bulundu. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da bulundu! Hepsi Roma dönemine ait

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla, 1 kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi. Bunun üzerine şüphelinin Menteşe ilçesindeki evine dün operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, üzerinde 2 adet insan betimlemesi bulunan obje, 1'i üzerinde yazılar olan diğeri ise üzerinde 2 taraflı balta kabartması bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 sütun ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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DHA

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