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Muğla'da büyük orman yangını! 3 bölgede başladı….

18.10.2024 07:54
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Muğla'da dün gece Dalaman ve Ortaca'da başlayıp devam eden yangınlarla mücadele devam ederken sabaha karşı bir yangın da Menteşe'de başladı. An itibarıyla aktif devam eden yangın sayısı 3'e yükseldi. Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı.

Muğla'da büyük orman yangını! 3 bölgede başladı….

Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınları çıktı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Dalaman'daki yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını söylerken, "Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik." dedi.

Dalaman Taşbaşı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan alevleri kontrol etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangında bir ev ve ahır tamamen yanarken, alevlerin şimdilik ulaşım yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş bölgede yaşayan vatandaşlara çağrıda bulundu. "Traktörü, su tankeri bulunan vatandaşlarımızın müdahale için gelmesini rica ediyoruz." dedi.

Alevlerin kontrol altına alınması için uğraş verilirken, sabah saatlerinde hava araçlarının yangına müdahale etmesi bekleniyor.

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VALİ AKBIYIK: İKİ HANEDE 11 VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte devam eden orman yangınını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.

Yangınların Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da çıktığını ifade eden Akbıyık, "En büyük yangın burası. Tüm ekiplerimiz burada. Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara araçları, itfaiye, arazöz, iş makineleri Büyükşehir Belediyemizin, tüm civar belediyelerimiz, AFAD kriz merkezimiz toplandı, başında bir vali yardımcımız var." dedi.

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Akbıyık, emniyet ve jandarmanın arazöz ve itfaiyelerinin de bölgede olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik. Eski bir, iki yanan yapı var. Allah'a şükür, can güvenliğiyle ilgili şimdilik bir sıkıntı yok. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz."

ORMAN İŞÇİLERİ, YOĞUN MÜCADELE VERİYOR

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dalaman Taşbaşı Mahallesi'ndeki yangın bölgesine 37 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer ve 225 orman personeli sevk edildi.

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ORTACA'DAKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı.

Okçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk müdahale etti. Şiddetli rüzgarın bulunduğu bölgede ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları yoğun şelilde devam etti. Bölgede yangın kısmen kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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MENTEŞE İLÇESİNDE DE YANGIN ÇIKTI

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şiddetli rüzgarla kısa sürede yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla orman yangını
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