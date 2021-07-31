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Muğla'da çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

31.07.2021 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'da çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Aydınlıkevleri Mahallesi'nde makilik alanda başlayıp zeytin ağaçlarına sıçrayan yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerine Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmanın ardından Sakarya'dan Milas'a geldiği belirlenen şüpheli V.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Milas ilçesinde 29 Temmuz'da iki ayrı noktada çıkan yangında 80 hektarlık alan zarar görmüştü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla
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