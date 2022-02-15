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Muğla'da cinayet! Baba, tartıştığı oğlunu öldürdü

15.02.2022 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 28 yaşındaki Cavit Kara isimli genç, tartışma yaşadığı babası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet sonrası baba H. Kaya, jandarmayı arayarak oğlunu öldürdüğünü söyledi ve gelen ekiplere teslim oldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Akkaya Mahallesi'nde yaşayan Cavit K. ile baba Hüseyin K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin K, silahıyla oğlu Cavit K'ye ateş etti.

JANDARMAYA KENDİNİ İHBAR ETTİ

Cinayet sonrası baba H. Kaya jandarmayı arayarak oğlunu vurduğunu söyleyerek ihbarda bulundu. Baba Hüseyin K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.

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Olay yerinde hayatını kaybeden Cavit K'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. (AA-İHA)

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cinayet Muğla
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