Muğla'da cinayet! Baba, tartıştığı oğlunu öldürdü

Muğla'nın Menteşe ilçesi Akkaya Mahallesi'nde yaşayan Cavit K. ile baba Hüseyin K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin K, silahıyla oğlu Cavit K'ye ateş etti.

JANDARMAYA KENDİNİ İHBAR ETTİ

Cinayet sonrası baba H. Kaya jandarmayı arayarak oğlunu vurduğunu söyleyerek ihbarda bulundu. Baba Hüseyin K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Olay yerinde hayatını kaybeden Cavit K'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. (AA-İHA)



