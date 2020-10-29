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Muğla'da cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 18:17 | Son Güncelleme

Muğla'da, rahatsızlandığı için götürüldüğü hastanede 38 haftalık hamile olduğu belirlenen 14 yaşındaki Y.S.A., doğum yaptı. Anne Sevgi S., kızının kendisine erkek arkadaşı Selçuk. Ç'nin cinsel istismarına uğradığını söylediğini açıkladı. Sevgi S.'nin, Selçuk Ç. hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine Fethiye Cumhuriyet Savcılığı olay ilgili soruşturma başlattı.

Muğla'da cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan annesi Sevgi S. (39) ve babası Doğan A.'nın (42) boşanmalarının ardından açtıkları velayet davası sürdüğü için Fethiye'deki bir yurtta kalan 14 yaşındaki Y.S.A., yaklaşık 2 ay önce intihar girişiminde bulundu. Yaşanan bu olayın ardından Y.S.A., annesinin talebi üzerine Muğla il merkezindeki çocuk destek birimine sevk edildi.

RAHATSIZLANINCA HASTANEYE KALDIRILDI, HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Geçen 19 Ekim'de burada rahatsızlanan Y.S.A., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 38 haftalık hamile olduğu belirlenen Y.S.A. ertesi gün bir erkek bebek dünyaya getirdi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastane yetkilileri, 14 yaşında doğum yapan Y.S.A'nın durumunu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Durum Y.S.A.'nın, annesi Sevgi S'ye (39) de haber verildi. Sevgi S., kızından Fethiye'de kaldığı dönemde Milas'taki bir barda çalışan erkek arkadaşı Selçuk Ç.'nin cinsel istismarına uğradığını öğrendiğini belirtip, Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)


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