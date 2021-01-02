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Muğla'da dehşet! Elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

02.01.2021 21:11 | Son Güncelleme:
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Muğla'da dehşet! Elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 25 yaşındaki Ukrayna uyruklu Kristina Novytska, evinde elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Eskiçeşme Mahallesi’ndeki bir sitedeki evde yalnız yaşayan Ukrayna uyruklu 25 yaşındaki Kristina Novytska’ya ulaşamayan annesi, komşularını aradı. Komşuları da genç kadına ulaşamayınca polise haber verildi.

ELLERİ KELEPÇELİ, BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Kapı çilingirle açıldığında genç kadın, sandalyeye oturmuş vaziyette elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. En son 30 Aralık günü görüldüğü öğrenilen Novytska’nın ölümü ile ilgili 2 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Novytska’nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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ALP KIRŞAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Öte yandan genç kadının ünlü sunucu Alp Kırşan’ın da komşusu olduğu öğrenildi. Kırşan, Novystka’nın cansız bedeninin bulunduğu saatlerde Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, “Az önce karşı sitemizde Rus uyruklu bir kadının cesedine ulaşıldı, savcı bekleniyor” dedi. (İHA)

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