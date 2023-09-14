HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muğla'da dehşet! Kuzenini ve eşini kamyonetle ezdi... O anlar kamerada

Muğla'da dehşet! Kuzenini ve eşini kamyonetle ezdi... O anlar kamerada

14.09.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Muğla'da meydana geldi. Fethiye'de yaşayan Murat E., tartıştığı amcasının oğlu Bilal E. ve eşi Fatma E.'nin üzerine kamyonetini sürdü. Ortalık bir anda karışırken; kamyonetin altında kalan Bilal E. hayatını kaybederken, Fatma E. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi ağır yaralandı. Dehşete düşüren anlar ise kameraya yansıdı.

Muğla'da dehşet! Kuzenini ve eşini kamyonetle ezdi... O anlar kamerada

Muğla'daki korkunç olay, dün saat 10.42'de Karaçulha Mahallesi yaş sebze ve meyve halinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Murat E. ile kuzeni Bilal E. arasında bir iş yerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ARACIN İÇİNDE BEKLEMEYE BAŞLADI

Tartışma sonrası bölgeden ayrılan Murat E., bir süre sonra kamyonetiyle yeniden iş yerine gelerek aracın içerisinde beklemeye başladı.

KAMYONETİNİ ÜZERLERİNE SÜRDÜ

Kamyonetteki Murat E.'yi gören Bilal E.'nin eşi Fatma E., iş yerinden çıkıp, elindeki sopayla araca vurdu. Murat E. ise kullandığı kamyonetle önce Fatma E.'ye çarptı, ardından Bilal Erdoğan ile yanındaki ismi henüz öğrenilemeyen kişinin üzerine aracını sürerek ezdi. Kamyonetin altında kalan 3 kişi hareketsiz şekilde yerde yatarken, Murat E. olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Plakasız motosikletle gelip AK-47 ile saldırı düzenleyeceklerdi! Plakasız motosikletle gelip AK-47 ile saldırı düzenleyeceklerdi!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilal E.'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, Fatma E. ve ismi öğrenilemeyen kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; Murat E.'nin, kamyonetiyle Bilal E. ve eşi Fatma E. ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin üzerine aracını sürüp, ezdiği anlar yer aldı.

1

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Murat E.'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kuruyemişi sakın böyle tüketmeyin! Uzmanlar uyardı, herkes aynı hatayı yapıyorBu kuruyemişi sakın böyle tüketmeyin! Uzmanlar uyardı, herkes aynı hatayı yapıyor
Yer: Kayseri! 18 yaşındaki Edanur eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü...Yer: Kayseri! 18 yaşındaki Edanur eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü...
Sevgiliden ölüm tuzağı! Sevgiliden ölüm tuzağı!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.