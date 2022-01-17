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Muğla'da deprem mi oldu? 17 Ocak Pazartesi nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

17.01.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Muğla'da saat 1.16'da yaşanan sarsıntı sonrası bölgede oturan vatandaşlar deprem olup olmadığını merak ediyor. Kandilli ve AFAD'ın son depremler listesi de merak konusu oldu. Peki Muğla'da tekrar deprem oldu mu? 17 Ocak'ta nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Muğla'da deprem mi oldu? 17 Ocak Pazartesi nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

17 Ocak'ta bugün Muğla ve Ege Bölgesi'nde hissedilen sallantı vatandaşları endişelendirdi. Önceki gün Ege'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Ege Bölgesi sabah 6 sularında 2.4 ile sallandı.

17 OCAK NEREDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, bugün saat 01.16’da Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Akdeniz'de ve 4.5 şiddetinde meydana geldi.

Önceki gün ise saat 14.48'te merkez üssü Ege Denizi'nin Çanakkale açıkları olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yaşanan deprem, deniz yüzeyinin 18,76 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

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