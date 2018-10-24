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Muğla'da deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 07:59 | Son Güncelleme

Muğla'dan son dakika haberi geldi. Merkez Üssü'nün Dalaman ilçesi açıkları olduğu belirtilen depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine yansıyan son depremler...

Muğla'da deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli)

Son depremler! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.36'da Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Dalaman ilçesine 27 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

AKŞAM SAATLERİNDE DE EGE SALLANMIŞTI

Akşam saatlerinde Ege Denizi'nde Midilli Adası merkezli bir deprem meydana gelmişti. Türkiye saati ile 20.57'de meydana gelen depremin derinliği 8.5 kilometre ölçülürken büyüklüğü ise 3.9 olarak açıklandı.

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