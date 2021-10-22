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Muğla'da düzenlenen festivaldeki paraşüt kazaları böyle görüntülendi

22.10.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 40 ülkeden bin 500 paraşüt pilotunun katıldığı 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ’da gerçekleştirilirken, festivalde yaşanan bazı kazalar ise kameralara yansıdı.

Fethiye Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen festival, Ölüdeniz Mahallesi’ndeki 1965 rakımlı Babadağ’ın 1700 metre pistinde düzenlenen törenle başladı. Festivalde 40 ülkeden bin 500 paraşütçünün yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi pilotları da yer aldı. Etkinliğe katılan paraşütçüler, uçuş hazırlıklarını tamamladıktan sonra törenin gerçekleştiği 1700 metredeki pistten uçuş yaparken, paraşütçülerin gökyüzündeki görsel şovu, törene katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

KAZA ANLARI KAMERADA

Festival renkli görüntülere sahne olurken, yaşanan paraşüt kazalarından bazıları da kameralara yansıdı. Görüntülerde, bir paraşütçünün iniş yaptığı esnada bir standa çarpması, havalanmaya çalışan bir paraşütçünün yere düşmesi ve bir paraşütçünün kayalıklara düşme anı kameralara yansıdı. Yaşanan kazalarda paraşütçülerin her hangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Festivalin 24 Ekim tarihinde sona ereceği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye
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