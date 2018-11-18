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Muğla'da Eğitim-Bir-Sen yöneticisi öğretmen için '23 kız öğrenciyi taciz etti' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 15:29 | Son Güncelleme

MEMUR-SEN Konfederasyonu'na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Muğla Şube Başkan Yardımcısı ve felsefe öğretmeni S.Y. (53), 23 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla açığa alındı.

Muğla'da Eğitim-Bir-Sen yöneticisi öğretmen için '23 kız öğrenciyi taciz etti' iddiası

Ortaca Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olan, Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkan Yardımcısı S.Y. hakkında, iki hafta önce, öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla çok sayıda veli tarafından şikayet dilekçesi verildi.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün durumu bildirmesi üzerine Ortaca Cumhuriyet Savcılığı tarafından evli, 2 çocuk babası, 25 yıllık öğretmen S.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.

AÇIĞA ALINDI

Çeşitli tarihlerde 23 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen S.Y., hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında 13 Kasım'da açığa alındı. (DHA)

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Muğla Memur Sen taciz öğretmen öğrenci

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