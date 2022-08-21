HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muğla’da faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı, 38 yolcu son anda kurtuldu

Muğla’da faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı, 38 yolcu son anda kurtuldu

21.08.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Gaziantep ve Mardin'deki dehşete düşüren kazaların şokunu yaşarken Muğla'da da facianın eşiğinden dönüldü. Muğla-Marmaris yolunda şehirlerarası yolcu otobüsü seyir halindeyken bir anda alev aldı. 38 yolcu şoför tarafından zamanında tahliye edilerek korkunç bir olayın daha yaşanması önlendi. Otobüs kullanılmaz hale gelirken, ormana sıçrayan yangında ormanlık alanda yaklaşık bir dönümlük alan da zarar gördü. İşte olayın detayları...

Muğla’da faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı, 38 yolcu son anda kurtuldu

Alınan bilgiye göre, Muğla-Marmaris yolu Sakartepe rampasında seyir halinde olan yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Sakartepe rampasında motor bölümünden dumanlar yükseldi. Sürücünün durumu fark etmesi üzerine otobüste bulunan 38 yolcu hemen tahliye edildi.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe ve Ula İtfaiye, 112 Ambulans, Polis, Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri olay yerine sevk edildi.

960db054-f590-4ea0-9839-3df879708804

Otobüste başlayan yangın yolun kenarındaki ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman arazöz ekipleri bir taraftan otobüsü diğer taraftan ormana sıçrayan alevlerle mücadele etti.

Ekipler otobüsteki yangını tamamen söndürdükten sonra ormanlık alanda soğutma çalışması yaptı. Otobüs tamamen kullanılmaz hale gelirken çekici ile çekildi.

1daa67f2-3dc8-49df-bbb7-c6ffce5c4bcb

Otobüste başlayan ve ormana sıçrayan yangında ormanlık alanda yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında açıkladı! Adaylık için en çok ismi geçen kişi...Canlı yayında açıkladı! Adaylık için en çok ismi geçen kişi...
Merakla bekleniyordu! Erdoğan Manisa'da duyurduMerakla bekleniyordu! Erdoğan Manisa'da duyurdu
Korkunç olay! Vicdansız baba eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı... Bebeğe bakamayınca hastaneye bıraktıKorkunç olay! Vicdansız baba eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı... Bebeğe bakamayınca hastaneye bıraktı
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla yolcu otobüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cengiz Ünder'e hayatının şoku! Igor Tudor'dan skandal davranış...

Cengiz Ünder'e hayatının şoku! Igor Tudor'dan skandal davranış...

Mardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dizileri Marmaris halkını ayaklandırdı! Jandarmaya şikayet yağıyor

Dizileri Marmaris halkını ayaklandırdı! Jandarmaya şikayet yağıyor

İstanbul'da gece bekçilerine saldırı! 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul'da gece bekçilerine saldırı! 1 şehit, 4 yaralı

Gaziantep'teki katliam gibi kazada acı detaylar!

Gaziantep'teki katliam gibi kazada acı detaylar!

Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu!

Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu!

İlginizi Çekebilir

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.