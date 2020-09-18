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Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 00:27 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Milas-Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket S.’nin kontrolünde Milas’tan Selimiye istikametine doğru seyreden otomobil, anayola çıkmaya çalışan Özgür G.’nin kontrolündeki TIR ile çarpıştı.

İddiaya göre, TIR'ın kontrolsüz şekilde anayola çıkmasıyla meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Şevket S., çocukları Buse S. ve İbrahim Mert S. yaralanırken, otomobil içerisinde sıkışan eşi Süheyla S. hayatını kaybetti.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılarak 112 Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücüsü Özgür G. gözaltına alındı. (İHA)

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