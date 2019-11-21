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Muğla'da feci kaza! 50 metre sürüklenip kanala devrildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 02:47 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanala devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kürşat Özoğul (42) idaresindeki otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda refüjü aşarak yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra kanala devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ağır yaralanan Özoğul, itfaiye ekiplerince, otomobilden çıkarılarak ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özoğul'un tedavisi devam ediyor.

Öte yandan, kazada hurdaya dönen otomobil kanaldan vinç yardımıyla çıkarıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
1 yaralı Fethiye Muğla otomobilin kanala devrilmesi

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