Muğla'da feci kaza! Bir anlık refleksle ölümden döndü

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Atatürk Bulvarı'na kontrolsüz giren otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştıktan sonra savrularak yol kenarında park halindeki kargo yüklü kamyonete çarptı. Bu sırada kamyonetten yük boşaltan Orhan Karaçelik (45), hızla üzerine gelen otomobili son anda fark ederek, kazadan kurtuldu. Bu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına ansıdı.

"KADIN SÜRÜCÜNÜN ARACINA ÇARPTI"

Kaza anında büyük panik yaşadığını belirten işletmeci Orçun Altınkaya (40) şu ifadeleri kullandı:

"Dün saat 16.00 sıralarında mağazamıza ambar kamyonu geldi. Gelen malzemeleri indirdikten sonra malzemeleri içeri taşıyan kargo firması personeli Orhan Karaçelik, malzemeleri indirdiği sırada bir kadın sürücü ana yola giriş yaptı. Sol şeritten gelen otomobil, makas atınca kadın sürücünün aracına sol arkadan çarptı.

"BİR ANLIK REFLEKSLE KENDİNİ KURTARDI"

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ambar kamyonuna hızlı bir şekilde çarptı. Kargo firması çalışanı Karaçelik, bir anlık refleks sonucu kendini kurtardı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan kargo kamyonu dükkanımıza çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Kazanın şokunu uzun süre atlatamadık. Bu esnada içerideki müşterilerimiz büyük korku yaşadı.