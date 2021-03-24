HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muğla'da feci kaza! Bir anlık refleksle ölümden döndü

Muğla'da feci kaza! Bir anlık refleksle ölümden döndü

24.03.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kargo çalışanı Orhan Karaçelik (45), kargo kamyonetinden yük boşalttığı sırada, kontrolden çıkan otomobilin hızla üzerine geldiğini fark etti. Otomobilin, çarptığı kamyonun önünden saniyelerle uzaklaşan Karaçelik, ölümden dönerken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Muğla'da feci kaza! Bir anlık refleksle ölümden döndü

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Atatürk Bulvarı'na kontrolsüz giren otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştıktan sonra savrularak yol kenarında park halindeki kargo yüklü kamyonete çarptı. Bu sırada kamyonetten yük boşaltan Orhan Karaçelik (45), hızla üzerine gelen otomobili son anda fark ederek, kazadan kurtuldu. Bu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına ansıdı.

"KADIN SÜRÜCÜNÜN ARACINA ÇARPTI"

Kaza anında büyük panik yaşadığını belirten işletmeci Orçun Altınkaya (40) şu ifadeleri kullandı:

"Dün saat 16.00 sıralarında mağazamıza ambar kamyonu geldi. Gelen malzemeleri indirdikten sonra malzemeleri içeri taşıyan kargo firması personeli Orhan Karaçelik, malzemeleri indirdiği sırada bir kadın sürücü ana yola giriş yaptı. Sol şeritten gelen otomobil, makas atınca kadın sürücünün aracına sol arkadan çarptı.

2 çocuk babası trafik kazasında hayatını kaybetti2 çocuk babası trafik kazasında hayatını kaybetti

"BİR ANLIK REFLEKSLE KENDİNİ KURTARDI"

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ambar kamyonuna hızlı bir şekilde çarptı. Kargo firması çalışanı Karaçelik, bir anlık refleks sonucu kendini kurtardı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan kargo kamyonu dükkanımıza çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Kazanın şokunu uzun süre atlatamadık. Bu esnada içerideki müşterilerimiz büyük korku yaşadı.

Dışarıda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Olay yerine çağırdığımız sağlık ekiplerince kadın sürücüye ayakta tedavi uygulandı. Özellikle Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı, yoğun trafik akışının sağlandığı bir yer konumunda. Ana yoldan diğer tali yollara geçişler var ve araçlar çok hızlı bir şekilde seyrediyor. Yetkililerden bir an önce başka kazalar yaşanmaması için çalışma bekliyoruz" (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
'Vatandaşa kesilen bütün cezalar iptal edilmeli''Vatandaşa kesilen bütün cezalar iptal edilmeli'
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla Bodrum

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Son dakika! Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Davutoğlu’ndan AK Parti Kongresindeki görüntülere tepki

'Vatandaşa kesilen bütün cezalar iptal edilmeli'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tezer'den koronavirüs aşısı açıklaması

Grip ve zatürre aşıları koronavirüse karşı korur mu? Tezer'den yanıt

Banka sistemine girerek büyük vurgun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı

370 milyon TL'lik uluslararası vurgun yapmışlar

24 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı güncel vaka ve ölüm sayıları

24 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 24 Mart koronavirüs tablosu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 30 bine yaklaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.