Muğla'da feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Sürücü Mehmet Kuyualan yönetimindeki 48 NC 994 plakalı araç, Göktepe Mahallesi istikametine seyir halinde iken Sarhoş çayı Mevkiine geldiğinde virajı alamayarak 4 metrelik dereye uçtu. Kaza sonucu sürücü Mehmet Kuyualan, araç içinde bulunan Behiye Kuyualan, Neriman Çilenger, Pakize Çilenger, Şule Çilenger, Sudem Çilenger, Şenay Kurt, Ayşe Kurt ve Nurgül Kurt yaralandı.
Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi ve Jandarma sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye sevk etti.
Özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Pakize Çilenger kurtarılmadı ve yaşamını yitirdi. Sağlık kuruluşlarına sevk edilen yaralılardan 7’sinin durumunu ciddi olduğu Sudem Çilenger’in isi durumunu iyi olduğun açıklandı.
Kaza yapan araçta olması gerektiğinden fazla yolcu olduğu ve hastanede yaşamını yitiren Pakize Çilengir’in ön koltukta oturduğu öğrenildi.
İHA
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