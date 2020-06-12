HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muğla'da feci kaza! Uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Muğla'da feci kaza! Uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 21:28 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil uçuruma yuvarlandı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Mazı istikametine doğru seyir halindeki bir otomobil, sürücüsü 40 yaşındaki Mehmet Ali Haliloğlu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı.

ORMANLIK ALANA YUVARLANDI

Çarpma sonrasında kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ormanlık alana yuvarlandı.

Sürücü, taklalar atan otomobilden fırladı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yoldan metrelerce aşağıda bulunan sürücüde yaptığı kontrolde, Haliloğlu olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Haliloğlu’nun cenazesinin, savcı ve jandarma incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

En Çok Okunan Haberler

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Çorum'da 'aslan' ihbarı yağıyor! Kaymakamlık harekete geçti

Çorum'da 'aslan' ihbarı yağıyor! Kaymakamlık harekete geçti

Diyarbakır'dan sonra bir ilde daha ikinci dalga endişesi!

Diyarbakır'dan sonra bir ilde daha ikinci dalga endişesi!

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bakan Koca koronavirüs sürecindeki kritik verileri açıkladı

Bakan Koca koronavirüs sürecindeki kritik verileri açıkladı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

Bursa’da bin polisle operasyon

Bursa’da bin polisle operasyon

Diğer Haberler
Prof. Mücahit Dilekmen'den ders notlarında aile içi cinsel istismarla ilgili skandal ifadeler! Prof. Mücahit Dilekmen kimdir?

Prof. Dr. Dilekmen'den ders notlarında skandal ifadeler

Maçka Parkı'nda dehşet saçmıştı! Tutuklandı

Maçka Parkı'nda dehşet saçmıştı! Tutuklandı

12 Haziran 2020 Süper On Numara çekilişi sonuçları

Süper On Numara'da ikramiye devretti

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 asker şehit

MSB acı haberi duyurdu: İdlib'de 1 asker şehit

Jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla Bursa'da yakalandı! Sınır dışı edilecek

Jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı

‘Pandemi çetesi’ operasyonu! 9 kişi tutuklandı

‘Pandemi çetesi’ operasyonu! 9 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.