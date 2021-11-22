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  4. Muğla'da feci kaza! Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti

Muğla'da feci kaza! Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti

22.11.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesi'nde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu çıkan yangında araç içerisinde kalan uzman çavuş yanarak can verdi.

Muğla'da feci kaza! Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti

Kaza, Muğla-Fethiye karayolu Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası iki araç da yanmaya başladı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Kazada ticari araçtaki sürücü yaralı olarak araçtan çıkarken, Muğla İl Jandarma Komutanlığı bağlı Komando Taburu'nda görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş Çetin Torun, araç içerisinde yanarak hayatını kaybetti.

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Yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla
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