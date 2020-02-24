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Muğla'da feci ölüm! Arabanın ön camından içeri girdi ve 6 km...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 13:24 | Son Güncelleme

Muğla Ortaca'da bir otomobil içinde ağır yaralı halde bulunan Ümmü Yeşil Tatlı (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Tatlı'nın kendisine çarpan otomobilin kırılan ön camından içeri girdiği, sürücünün de aracı, yaralıyla birlikte 6 kilometre mesafedeki sanayi sitesine götürüp, terk ettiği ortaya çıktı. Evinde yakalanan sürücü gözaltına alındı.

Muğla'da feci ölüm! Arabanın ön camından içeri girdi ve 6 km...

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Dalyan Mahallesi'nden Ortaca ilçe merkezi yönüne giden B.H.'nin kullandığı otomobil, Okçular Mahallesi'nde, aynı yönde giden 2 çocuk annesi, ev kadını Ümmü Yeşil Tatlı'nın kullandığı motosiklete hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tatlı, otomobilin kırılan ön camından içeri girdi. Sürücü ise kazaya rağmen yaralıyla birlikte yoluna devam etti.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Görgü tanıkları, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede çalışma başlatan jandarma, otomobili, kazadan 40 dakika sonra 6 kilometre mesafedeki Ortaca Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş halde buldu. Otomobildeki ağır yaralı Tatlı, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, sürücü B.H.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. B.H.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA


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Muğla Kaza ölüm

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