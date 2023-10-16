HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Muğla'da firari FETÖ üyesi 4 kadın tutuklandı!

Muğla'da firari FETÖ üyesi 4 kadın tutuklandı!

16.10.2023 18:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da polisin durdurduğu otomobildeki FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6'şar ay hapis cezası bulunan, firari hükümlü 4 kadın gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen firari hükümlü 4 kadın tutuklandı.

Muğla'da firari FETÖ üyesi 4 kadın tutuklandı!

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında 7 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlünün; Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçış planı yaptıkları bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin içinde olduğu otomobil dün akşam saatlerinde Menteşe ilçe merkezinde durduruldu. Araçta bulunan eski öğretmenler Harika Demirbaş, Fatma Demirbaş, Hümeyra Er ile ev kadını Yeter Erkul gözaltına alındı.

muglada-firari-hukumlu-feto-uyesi-4-kadin-yakalanip-tutuklandi_9680_dhaphoto2

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari 4 kadın hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurala uymayana ceza yağdı! 67 araç ve...Kurala uymayana ceza yağdı! 67 araç ve...
İsrail-İran gerilimi tavan yaptı! İsrail'den gözdağıİsrail-İran gerilimi tavan yaptı! İsrail'den gözdağı
İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk yüzde 80'e çıktı...İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk yüzde 80'e çıktı...
Anahtar Kelimeler:
fetö Muğla firari

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.