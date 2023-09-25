Muğla'da her satırı korkunç cinayet: Gelini öldürüp cesedini yaktı! 3 ay hazırlık yapmış... "Plastik kelepçe, fişek, bıçak, kemik ilacı zehri ve ip alıp..."

İddianamede Kayınpeder Kamil Öğüt’ün, "Oğlumla birlikte bize gelip gitmediklerinden dolayı bu cinayeti işledim. Olaydan 3 ay önce plastik kelepçe, fişek, bıçak, kemik ilacı zehri ve ip aldım. Hazırlık yaptım. Gelinimi öldürmek için zamanını kolladım. Olay günü sabah erkenden ahıra girdiğini gördüm. Av tüfeğimi alıp ahıra girerek 4-5 metreden sırtına doğru bir kez ateş ettim. Yere düşünce benzin şişesini üzerine döktüm. Onu yakmak istediğimde hareket etmediğini gördüm. Benzin dökerek yaktım. Ve kaçtım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Kamil Öğüt (72), 25 Nisan günü saat 08.00 sıralarında evinin yakınında yaşayan ve ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu oğlunun evine gitti. İddialara göre, Kamil Öğüt evin bahçesindeki ahırda bulunan gelini Hatice Öğüt'ü av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, daha sonra gelininin cesedinin üzerine saman atıp benzinle ateşe vererek yaktı. Silah sesi üzerine bölgeye gelen komşular, çıkan yangını söndürdü. Kayınpeder Kamil Öğüt, suç aletiyle olay yerinden kaçarken yaklaşık 2 kilometre ileride ormanlık alanda, cinayette kullandığı tüfekle jandarmaya yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Öğüt, sevk edildiği Fethiye adliyesinde nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayınpeder Kamil Öğüt için Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame Fethiye 1.Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Kamil Öğüt’ün oğlu O. Öğüt’ün ifadesi de geçerken, olay günü işe gittikten 1 saat sonra kızı tarafından arandığını eve gelmesini söylediğini eve geldiğinde eşinin babası tarafından öldürüldüğünü öğrendiğini, olay tarihinden yaklaşık 3 yıl önce babasının kendi evini kastederek “ Buraya gelme “ dediğini o tarihten itibaren ailecek babası ile görüşmediğini, küs olduklarını ifade etti.

ARKASINDAN ATEŞ ETMİŞ

Kamil Öğüt iddianamede, "Oğlumla aramızda yıllardan beri gidip gelmeme nedeniyle husumet vardır. Bunun nedeninin gelinimden kaynaklandığını düşünüyorum. Gelinime bundan dolayı öfkelendim. Oğlum Ramazan Bayramı'nda da gelmedi. Bayramdan bir iki gün önce gelinimi öldürmek istediğimi eşime söyledim. Eşim sakın böyle bir şey yapma, bana kim bakar diyerek yalvardı, karşı çıktı. Bayramdan 1 ay önce plastik kelepçe, kemik ilacı zehri, dolu fişekleri, bıçak ve ipin olduğu bir çanta hazırladım. Hazırlık yaptım. Çantayı evin girişinde asılı vaziyette tuttum. Oğlum her gün sabah saat 06.00’da öğrenci servisi çalıştırdığı için işe gidiyordu. Olay günü, oğlum işe gittikten sonra eşim evde uyurken 06.30 sıralarında çantayı alarak evden çıktım. Oğlumun evine komşusunun bahçesinden giriş yaptım. Gelinim Hatice Öğüt’ün ahırda hayvanlarla ilgilendiğini bildiğim için ahıra girdim. Onu ineklerle uğraştığını gördüm. Hatice’nin arkası dönüktü. Tüfeği doldurup yanına yaklaştım. Yaklaşık 4-5 metre mesafeden sırtına doğru 1 kez ateş ettim. Hatice Öğüt yere düştü. Yerden sarı torba içerisinde benzin şişesini çıkartıp, yanına yanaştım. Can çekiştiğini gördüm. Benzin şişesini üzerine döktüm. Onu yakmak istediğimde hareket etmediğini gördüm ve aniden yaktım. Olay yerinden uzaklaştım. Bu sırada U.K. isimli şahıs beni gördü. Neden ateş ettin diye sordu. “Bir kuş geldi ona ateş ettim” dedim. Gelinimi öldürdüğüm için pişmanım" ifadelerini kullandı.

ÖLÜM SONRASI YAKILMIŞ

Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan otopsi raporu da iddianamede yer alırken, Hatice Öğüt’ün vücudunda, kafa ve sırt bölgesinde 1 ‘er adet olmak üzere toplam 2 adet av tüfeği saçma tanesi ile yaralandığı, ayrı ayrı ve birlikte ölüm oluşturacak nitelikte oldukları, 2-4 metre atış mesafesinden yapıldığının değerlendirildiği mevcut bulgularla kişinin ölüm sonrası yakılmış olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Tutuklu sanık Kamil Öğüt için hazırlanan iddianamede, haksız tahrik oluşturan eylem ve saldırı bulunduğuna dair delil elde edilemediği, şüphelinin izinsiz şekilde gelini Hatice Öğüt’ün evinin ahırına girerek konut dokunulmazlığının ihlali ile kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçlarını işlediği, bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendiği belirtildi.

Tutuklu sanık Kamil Öğüt’ün ileriki günlerde Fethiye 1.Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkması bekleniyor. (İHA)



