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  4. Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 07:05 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Selimiye-Milas kara yolunda ters yönde ilerleyen Azat Kahraman'ın (20) kullandığı otomobil, Ersel Kolukırık (27) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazanın ardından Kahraman'ın kullandığı otomobilde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobile müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Otomobilde bulunan 19 yaşındaki Dilara Akın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada araçlarda sıkışan ve yaralı oldukları belirlenen Kahraman ile diğer otomobilin sürücüsü Kolukırık, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Azat Kahraman tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yol, kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapandı.

(AA)

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