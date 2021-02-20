Muğla'da kadın cinayeti: Eşini balyozla öldürdü

Olay, gece saatlerinde Hacıveliler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali T. ile eşi Feride T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali T., evde bulunan balyoz ile eşinin başına vurup, kaçtı.

KADININ ÇIĞLIKLARINI DUYAN KOMŞULARI EKİPLERE HABER VERDİ

Yaşlı kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Feride T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından yaşlı kadının cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Ali T., evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki dağlık ve ormanlık arazide jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Ali T.’nin aynı gün engelli kızı Ö.T.'yi (50) de darp ettiği iddia edildi. (DHA)

