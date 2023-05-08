Muğla'da kamyona çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre Ula’dan Akyaka mahallesine seyir halinde olan bir otomobil, bir kamyona arkadan çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ARACIN ALTINDAN ÇIKARDI

İtfaiye ekipleri tarafından araç altında kalan Sami T. otomobilden yaralı olarak çıkarılırken, araçta şoför olarak bulunan Sami Arı’nın olay yerinde yaşamını yitirdi.



Yaralı olan Sami T. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, araç şoförü Sami Arı otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sami T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

