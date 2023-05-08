HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muğla'da kamyona çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'da kamyona çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

08.05.2023 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Sakartepe rampasında meydana gelen trafik kazasında kamyona çarpan bir otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Muğla'da kamyona çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre Ula’dan Akyaka mahallesine seyir halinde olan bir otomobil, bir kamyona arkadan çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

AW886244_01

İTFAİYE EKİPLERİ ARACIN ALTINDAN ÇIKARDI

İtfaiye ekipleri tarafından araç altında kalan Sami T. otomobilden yaralı olarak çıkarılırken, araçta şoför olarak bulunan Sami Arı’nın olay yerinde yaşamını yitirdi.

AW886244_04
Yaralı olan Sami T. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, araç şoförü Sami Arı otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sami T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ailelerin kavgası kanlı bitti: 4’ü ağır 12 yaralıAilelerin kavgası kanlı bitti: 4’ü ağır 12 yaralı
Saatler kala o görüntüyü paylaştı! Gündem yaratan iddiaSaatler kala o görüntüyü paylaştı! Gündem yaratan iddia
ABD'nin konuştuğu Türk! Buluşu, bilim dünyasında yankı uyandırdıABD'nin konuştuğu Türk! Buluşu, bilim dünyasında yankı uyandırdı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

AFAD duyurdu! Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Erdoğan açıkladı: Asgari ücret, emekli ve memur maaşları...

Erdoğan açıkladı: Asgari ücret, emekli ve memur maaşları...

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının o pozlarına dayanamadı! "Seksi..."

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının o pozlarına dayanamadı! "Seksi..."

İrfan Can Eğribayat'tan olay sözler!

İrfan Can Eğribayat'tan olay sözler!

Ekrem İmamoğlu olayların ardından Erzurum Valisi'yle telefonda görüştü! "Sen dua et ben böyle konuşuyorum"

Ekrem İmamoğlu olayların ardından Erzurum Valisi'yle telefonda görüştü! "Sen dua et ben böyle konuşuyorum"

İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde olay çıktı!

İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde olay çıktı!

İlginizi Çekebilir

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.