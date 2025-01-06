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  4. Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

06.01.2025 00:48
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yatağan ilçesi Turgut Kavşağı’nda meydana geldi. Mustafa Sercan Gürses (21) idaresindeki otomobil ile E.Ö. (20) yönetimindeki kamyonet kavşakta çarpıştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Mustafa Sercan Gürses ve yolcu Metin Karakaya’nın cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Yatağan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan E.Ö. ile yaralanan kardeşi V.K.Ö.'nün (16) hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza ile ilgili çalışma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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