Muğla'da kan donduran cinayet! Parasını vermedikleri genç kızı korkunç şekilde öldürdüler

Zehra Bayır, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen kardeşinin masraflarını karşılayabilmek için eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre Bayır'ın mekandan 50 bin TL alacağı vardı fakat işletme sahipleri Bayır'ın parasını vaktinde vermeyip toplu vereceklerini söylediler. Zehra tedavi için Konya'ya gitmek için parayı isteyince işletme sahipleri Bayır'ın kafasına sert bir cisimle vurdu. Bayır'ın cansız bedeni, mekanda yer alan havuzdan çıkarıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklanırken 4 kişi serbest bırakıldı. İşte genç Zehra'nın hayattan koparılışının trajik öyküsü...

KARDEŞİ İÇİN İŞE GİRDİ

Olay, 24 Temmuz günü akşam saatlerinde Milas ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı.

İŞLETME SAHİPLERİ PARASINI VERMEDİ

İddiaya göre Zehra Bayır'a, işletme sahipleri, parasını biriktireceğini ve toplu para vereceğini söyleyerek bu süre içinde ödeme yapmadı. Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve yaklaşık 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı.

KAFASINA VURUP HAVUZA ATTILAR

Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri sert bir cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, havuzdan çıkarılan Bayır'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaptı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Savcının incelemesinin ardından Bayır'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından Bayır’ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri H.K., Y.İ., T.K., T.İ., Ö.İ., Ü.K. ve İ.İ.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.İ., Ü.K. ve Ö.İ. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

