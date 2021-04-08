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Muğla'da kan donduran olay! Tartıştığı baba ve oğluna kurşun yağdırdı

08.04.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Menduh D., tartıştığı Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) tabancayla vurarak öldürdü. Menduh D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muğla'da kan donduran olay! Tartıştığı baba ve oğluna kurşun yağdırdı

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkiinde meydana geldi. Menduh D. ile Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Menduh D., tabancayla baba ve oğluna ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra firar eden cinayet şüphelisini arama çalışmaları devam ederken, olay yerinde yaklaşık 16 adet kovan bulundu.

Menteşe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan Menduh D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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(DHA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla silahlı saldırı

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