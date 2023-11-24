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Muğla'da kan donduran vahşet! 16 yaşındaki çocuk annesini boğazından bıçakladı...

24.11.2023 20:43 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk annesini boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan anne Figen Bezmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Umurça Mahallesi Yaka Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşı ile 16 yaşındaki D.D. isimli çocuğunun Yaka Sokak’ta yaşadığı eve gelen Figen Bezmez (47), eve girdi.

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TARTIŞMA ALEVLENDİ

Kapıyı kilitleyen çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından annesinin boğazını bıçakla kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Boğazından yaralı bir şekilde dışarı çıkan anne Bezmez yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 2 çocuk annesi Figen Bezmez’in yaşamını yitirdiği belirledi. D.D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay esnasında Bezmez’in 12 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu öğrenilirken, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu. Bezmez’in oğlu D.D. ile yaşadığı sorunlar nedeniyle küçük oğluyla birlikte otelde kaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)


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cinayet Muğla
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