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  4. Muğla'da korkunç kaza! Arı yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

Muğla'da korkunç kaza! Arı yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

22.08.2022 06:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonla otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yola ve yol kenarına savrulan arı kovanları ise bölgeye çağrılan arıcılar yardımıyla toplandı.

Muğla'da korkunç kaza! Arı yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

Korkunç kaza Fethiye – Antalya karayolu Dont mevkiinde meydana geldi.
Süleyman Sazboğaz idaresindeki kamyon, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 0otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü ile araçtaki Yunus Sazboğaz ve Adnan Zeybek yaralandı.

ARICI KIYAFETİ GİYİP MÜDAHALE ETTİLER

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, arıcı kıyafeti giyen ekipler tarafından ilk müdahalelerinin ardından Fethiye ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

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3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, kimlikleri henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsü ile 3 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, ekipler tarafından alternatif yollardan kontrollü olarak sağlandı. Yola ve yol kenarına savrulan arı kovanları ise bölgeye çağrılan arıcılar yardımıyla toplandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla
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