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  4. Muğla’da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla’da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

03.06.2021 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Muğla’da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Antalya- Fethiye karayolu üzerinde Gölbent mevkiinde meydana geldi.
Ramazan Ali Menteş (43) yönetimindeki otomobil, Mehmet Sezgin (31) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Menteş’in olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Sezgin ile yolcular Ahmet Sezgin (22), Furkan Alp Sezgin (1) ve Furkan Çal (19) yaralandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekibince otomobilden çıkarılan yaralılar, Fethiye’deki hastanelerde tedavi altına alındı.

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Acı haberi alıp olay yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma ekipleri ve vatandaşlar kazada yakınlarını kaybeden vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, cenaze ve otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla
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