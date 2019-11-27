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Muğla'da korkunç olay! 'İşe gidiyoruz' diye kandırdılar, ormanda ağaca asmaya çalıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 16:59 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde alçı işiyle uğraşan Ahmet D.'yi 'işe gidiyoruz' diyerek kandırıp ormana götüren, döverek parasını çalan iki kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Dehşeti yaşayan Ahmet D. "Cebimden 800 liramı aldılar. Beni kabloyla ağaca asmaya çalıştılar. Ormanda kaçarak kurtuldum" dedi.

Muğla'da korkunç olay! 'İşe gidiyoruz' diye kandırdılar, ormanda ağaca asmaya çalıştılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri, Güvercinlik Mahallesi'nde alçı işiyle uğraşan bir kişinin ormanlık alana götürülerek darp edildiği ve cebindeki 800 lirasının zorla alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen A.G. ve H.D, Güvercinlik Mahallesi'nde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"BANA KUMPAS KURDULAR"

Mağdur Ahmet D, yaptığı açıklamada, "işe gidiyoruz" bahanesiyle araçla götürüldüğü ormanlık alanda saatlerce darp edildiğini öne sürdü.

İki şüphelinin kendisine, işi bırakmalarına sebep olduğu için saldırdığını iddia eden Ahmet D, "Bana kumpas kurdular. Kendileriyle hiçbir şekilde husumetimiz yoktu. Yapanlardan birisini iki yıldır tanıyordum, diğer kişiyle ise yeni tanışmıştım. Cebimden 800 liramı aldılar. Beni kabloyla ağaca asmaya çalıştılar. Omuzlarımda, kollarımda ve bacaklarımda darp izlerim var. Ormanda kaçarak kurtuldum. Her ikisinden de şikayetçiyim." diye konuştu.

(AA)

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Muğla bodrum darp şiddet gasp

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