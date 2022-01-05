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Muğla'da korkunç olay! Köpeği av tüfeğiyle vurup, kör ettiler

05.01.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da av köpeğiyle vurulmuş halde bulunan köpek, veterinere tedavi için götürüldüğünde hemen ameliyata alındı. Vücudunda 90 saçma yarası olduğu tespit edilen ve sol gözünü kaybettiği belirlenen köpeğin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Muğla'da korkunç olay! Köpeği av tüfeğiyle vurup, kör ettiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hayvanseverlerin bulup veterinere götürdüğü köpeğin vücudunda 90 saçma yarası tespit edildi, sol gözünün görme yetisini kaybettiği belirlendi.

Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği gönüllüleri tarafından yol kenarında bulunan köpek, gönüllüler tarafından Torba Bakımevi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı köpek daha sonra özel bir veteriner kliniğine sevk edildi.

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SOL GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Vücudunda 90 saçma yarası olan köpek ameliyata alındı. Ağır yaralı olan köpek sol gözünü kaybederken, tedavisinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, dernek gönüllüleri tarafından jandarmaya suç duyurusunda bulunuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum
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