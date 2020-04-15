HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Muğla'da korkutan yangın! Önce yavru kedileri sonra da köpekleri kurtardılar

Muğla'da korkutan yangın! Önce yavru kedileri sonra da köpekleri kurtardılar

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2020 11:37 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye ekipleri bir gün önce Bodrum’da yavru kedileri suni solunumla hayata döndürürken, bugün de Ortaca Dalyan Mahallesinde evde çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenen iki köpeğe yaptıkları kalp masajı ile hayata tutunmalarını sağladı.

Muğla’nın dünyaca ünlü tatil merkezi Ortaca’nın Dalyan mahallesinde iki katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan iki köpek itfaiye ekiplerinin kalp masajı ile yaşama döndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, bu sabah saat 08.00 sıralarında Saim Can Gökçe’ye ait Ortaca Dalyan Mahallesi 343 sokak 19 nolu evde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Dalyan Jandarma Karakol ekiplerinin çevre güvenliğini sağladı yangın yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü.

İKİ KÖPEK KURTARILDI

Yangın söndürme çalışmaları esnasında evin içinde bulunan iki köpek gören itfaiye ekipleri köpeklerin dumandan zehirlenmesi sonucu baygın vaziyette buldu. İtfaiye ekipleri baygın vaziyetteki köpekleri evin içinden dışarı çıkardı ve oksijen tüpü desteği ile kalp masajı yaptı. İtfaiyecilerden bir ekip soğutma çalışması yaparken bir ekip de köpekleri yaşama döndürmek için var güçleri ile kalp masajı yaptı. Labrador kırması Pamuk ve Terrier kırması Şeker isimli iki köpek ekiplerin kalp masajı sonrası kurtarıldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik olduSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik oldu
Karantinadan dans ederek çıktılar!Karantinadan dans ederek çıktılar!
Çin’den destek mesajları yağdı: 'Haydi Türkiye, senin yanındayız!'Çin’den destek mesajları yağdı: 'Haydi Türkiye, senin yanındayız!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek yangın Muğla

En Çok Okunan Haberler

9 yaşındaki Bircan'ın kahreden ölümü

9 yaşındaki Bircan'ın kahreden ölümü

Korkunç! 2 milyonu geçti

Korkunç! 2 milyonu geçti

Survivor'da bomba değişiklik! Acun yeni dönemi açıkladı

Survivor'da bomba değişiklik! Acun yeni dönemi açıkladı

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reuters duyurdu! İşte İstanbul'daki koronavirüs mücadelesi

İşte İstanbul'da koronavirüs savaşı

Koronavirüs karantinasından dans ederek çıktılar!

Karantinadan dans ederek çıktılar!

Polislerden zeybek videosu! Böyle moral verdiler

Polisler zeybek şov! Böyle moral verdiler

Karantinada sıkılıp atık malzemelerden çardak yaptılar

Karantinadan sıkılınca hayalini gerçekleştirdi

Boz ayıların karda kayak keyfi

İzolasyon devam edince oraya kadar geldiler

Rize'deki Kalkanadere ilçesinde koronavirüs karantinası başladı!

Rize'de bir ilçe karantinaya alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.