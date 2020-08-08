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  4. Muğla'da korkutan yangın! Zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı

Muğla'da korkutan yangın! Zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2020 16:48 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye köyündeki zeytinlik alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, müdahaleler sürüyor.

Muğla'da korkutan yangın! Zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı

Milas ilçesine bağlı Selimiye köyündeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytinlik arazideki yangın, rüzgarında etkisiyle ormanlık bölgeye sıçradı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve arazözler ile orman işçileri sevk edildi. Destek için Marmaris, Fethiye, Nazilli ve Denizli'den, yangın söndürme helikopterlerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.

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Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

DHA

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