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Muğla’da KYK yurtlarında deprem tatbikatı düzenlendi

09.11.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Gençlik ve Spor il Müdürlüğü’ne bağlı sekiz KYK yurdunda, Muğla AFAD ekipleri tarafından eş zamanlı olarak deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Muğla’da KYK yurtlarında deprem tatbikatı düzenlendi

Muğla il genelinde düzenlenen deprem tatbikatına 13 bin 830 öğrenci, 394 personel yer aldı. Tatbikatta senaryo gereği 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çök-Kapan-Tutun tatbikatında yurtlarda kalan öğrenciler tahliye edildi. Yaralılar UMKE ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Deprem anında yurtta mahsur kalan öğrenciyi Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.

Tatbikata Muğla Vali yardımcısı İsmail Soykan, Muğla Gençlik ve Spor il Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kızılay personelleri ve sağlık ekipleri katıldı


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