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Muğla'da mide bulandıran olay: Yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptırmışlar! 'Kızlarımız temizlik yapmak için hazır'

17.03.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da polisin operasyonu mide bulandıran bir olayı ortaya çıkardı. Yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin teknik takibe takılmamak için arayanlara, 'Kızlarımız temizlik yapmak için hazır' diyerek, şifreli bilgi verdiği belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İşte iğrenç olayın detayları!

Muğla'da mide bulandıran olay: Yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptırmışlar! 'Kızlarımız temizlik yapmak için hazır'

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Menteşe ile Ula ilçelerinde yardıma muhtaç 19 kadına zorla fuhuş yaptırıldığı istihbaratına ulaştı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, geçen 14 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda H.C. isimli kadın ile eşi H.C., D.O., İ.Y., ve R.İ., gözaltına alındı.

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H.C.'nin teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Kızlarımız temizlik yapmak için hazır', 'Temizliğimizden memnun kalacaksınız', diyerek, şifreli konuştuğu belirlendi.

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Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C., D.O., İ.Y., ve R.İ., tutuklandı, H.C., isimli kadın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen 19 kadın polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla fuhuş
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