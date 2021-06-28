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Muğla'da 'orman şehidi' gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

28.06.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangında şehit olan geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (34), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Yangın sırasında Hasdemir'in de yer aldığı 6 kişilik söndürme ekibinin, rüzgarın ters esmesi üzerine alevlerin arasında kaldığı, diğer arkadaşlarının alevlerin arasından çıkmayı başardığı öğrenildi.

Muğla'da 'orman şehidi' gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Marmaris-İçmeler karayolu Turban mevkii Pamucak Tepesi'nde, dün saat 10.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlar nedeniyle orman yangını çıktı. Muğla ve çevre kentlerden gelen birçok ekip, yangına müdahale etti. Yangına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan geçici orman işçisi Görkem Hasdemir, şehit oldu.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Görkem Hasdemir’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, evinden helallik alınmasının ardından Köyceğiz Merkez Camii'ne getirildi. Şehit Hasdemir için yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşı döktü. Törende Görkem Hasdemir'in eşi Ayşegül Gümüş Hasdemir, babası Savaş Hasdemir ve kardeşi Merve Ayhan, güçlükle ayakta durabildi. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şehidin babası Savaş Hasdemir'e, Kuran ve Türk bayrağı hediye etti.

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Törende Vali Orhan Tavlı, Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Marmaris Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de katıldı. Hasdemir'in cenazesi, kılınan namaz sonrası Boğasa Mezarlığı'na toprağa verildi.

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"KENDİSİYLE GURUR DUYUYORUM"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında şehit olan geçici orman işçisi Görkem Hasdemir'i yakınları anlattı. Görkem Hasdemir'in kayınpederi Bayram Gümüş (61), "Beklenmedik anda başımıza böyle bir olay geldi. Hiç beklemiyorduk. Çok üzgünüz. Kızımla 8 yıldır evliydiler. Damadımla gurur duyuyorum. Alevlerle asker gibi savaşmış, kendisiyle gurur duyuyorum" dedi.

"KARINCAYI DAHİ İNCİTMEYE KORKAN BİR İNSANDI"

Görkem Hasdemir'in eniştesi Ersan Üner (58) ise, "Bize ziyarete gelindiğinde, 'Mesleğin var neden orman işinde çalışıyorsun?' dedim. 'Türkiye'nin ciğerlerini korumak bizim için vatanı korumaktır. Nasıl askerimiz, polisimiz, jandarmamız bu ülkeyi savunuyorsa biz de Türkiye'nin ciğerlerini koruyoruz. Arkadaşlarla yemin ettik. Ormanlarımız her yandığında sanki evladımız ölmüş gibi ağlıyoruz' dedi. Karıncayı dahi incitmeye korkan bir insandı. Allah şehitlik mertebesini nasip etmiş. Söyleyecek bir şey de bulamıyoruz. Allah geride kalanlara güç kuvvet versin. Arkadaşları canla başla mücadele etmiş. Ateş onu çember içine almış, şehit olmuş. Mekanı cennet olur inşallah" diye konuştu.

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"KÖYCEĞİZ HALKI OLARAK ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Görkem'in çok iyi niyetli bir insan olduğunu ve çok üzgün olduklarını dile getiren Nuri Örnek (67), "İyi bir ailenin çocuğuydu. Çok iyi yürekli bir evladımızdı. Akla gelmeyen başa geliyor. Herkes çok üzgün. Köyceğiz halkı olarak çok üzgünüz. Allah geride kalanlara sabır versin. Çalışkan bir çocuktu. Hem babası hem kayınpederi tanınmış aileler ama Görkem kendi isteğiyle bu işi yapmak istiyordu. Mücadeleci bir çocuktu" ifadelerini kullandı.

"HERKES TARAFINDAN SEVİLEN BİRİYDİ"

Uzun yılladır hem Görkem Hasdemir'i hem de ailesini tanıdığını ifade eden Nurettin Urgancı (50) ise "Görkem cıvıl cıvıl bir çocuktu. Çevresine ışık saçıyordu. Büyükle büyük küçükle küçük olurdu. Acı bir olay yaşadık. Geride iki tane evladı, eşi ve sevenleri kaldı. Başımız sağ olsun. Kayınpederi benim ev sahibimdi. Görkem de onun kızıyla evliydi. Ben kimseye zararı olduğunu görmedim. Herkes tarafından sevilen biriydi. Hudutta asker bekliyor, iç güvenlikte polis var. Ormanları koruyan ormancılarımız var herkes vatanımızın birliğini beraberliğini korumak için bir şeyler yapıyor. Bir ağaç bizim geleceğimiz o bir ağaç yanmasın diye ormanda mücadele ediyorlar. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, her şey vatanımız için" dedi.

RÜZGAR TERS YÖNDE ESİNCE ALEVLERİN ARASINDA KALMIŞLAR

Şehit Görkem Hasdemir'in, Beldibi Yangın İlk Müdahale ekibinde görev yaptığı ve alevlere ilk müdahaleyi yapan ekipte yer aldığı belirtildi. Hasdemir'in de yer aldığı 6 kişilik söndürme ekibinin, çalışmalar sırasında rüzgarın ters esmesi üzerine alevlerin arasında kaldığı, diğer arkadaşlarının alevlerin arasından çıkmayı başardığı bildirildi.

Ayşegül Gümüş Hasdemir ile 8 yıllık evli olan Hasdemir'in, Kuzey (3) ile Demir (8) isimli 2 çocuğu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris
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