Muğla'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, saat 03.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Şerafettin Turhan Sokak üzerindeki parkta meydana geldi. İddiaya göre, Sedat D. ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Sedat D., bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Meyve bıçağıyla bacağından ve kolundan yaralanan Sedat D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi süren Sedat D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada şüphelinin olay yerinden kaçarken, "Mahallemde uyuşturucu satamazsın" diye bağırdığı ileri sürüldü. Olay yedrinde yapılan incelemede 1 kuru sıkı tabanca bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

