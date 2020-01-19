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  4. Muğla'da Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Muğla'da Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:41 | Son Güncelleme

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) görevli Prof. Dr. Kadir Eser (55), Menteşe ilçesinde 3'üncü kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi.

Muğla'da Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

MSKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir Eser, dün saat 23.00 sıralarında, yalnız yaşadığı Emirbeyazıt Mahallesi Bayram Çetinkaya Caddesi Orkide sitesinde, 3'üncü kattaki evinin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı.

Gürültüye koşan komşuları, yerde hareketsiz yatan Prof. Dr. Kadir Eser'i görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kadir Eser'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Kadir Eser'in cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Kadir Eser'in intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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ARKADAŞINDAN DİKKAT ÇEKEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Öte yandan Kadir Eser'in sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki duvarına, arkadaşı Ünal K.'nin 16 Ocak'ta yazdıkları dikkat çekti. Ünal K.'nin, Kadir Eser için 'Kadir hocam neredesin? Telefonuna ulaşamıyorum. Evine gittim zile bastım, ışıklar kapalı. Okulu aradım onlar da sizden haberdar değil. Asistanınıza rahatsız olduğunuzu söylemişsiniz. Merak ettim, sabaha kadar uyuyamadım. Kelimeler boğazıma dizildi konuşamadım ağladım. Sen benim en iyi dostumsun. Biliyorum rahatsızlandın. Galiba ağabeyin gelip, götürdü. İyileşip aramıza döneceksin. İyi günlerimiz olacak. Her şeyi atlatacak güçtesin. Moralini bozma. Eski günlerimize döneceğiz. Sana kuru fasulye yapacağım. Beraber yiyeceğiz' yazdığı görüldü.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
intihar Prof. Dr. Kadir Eser Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

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