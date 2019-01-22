HABER

Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 08:22 | Son Güncelleme

Muğla'da etkili olan şiddetli yağış birçok evi su bastı, bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

Bodrum'da iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle, günlük yaşam olumsuz etkileniyor.

Muğla'yı sağanak yağış vurdu

Yakaköy Mahallesi ile Turgutreis Caddesi'nde sabah saatlerinde göçük meydana geldi.
Yakaköy'deki olayda istinat duvarının altında kalan 3 araç kullanılamaz hale geldi.
Olayda ölen ya da yaralanan yok.
Turgutreis Caddesi Kelerlik Mescit Sokak'taki eski Bodrum evinde öğle saatlerinde çökme oluştu.
Çökme nedeniyle park halindeki bir otomobil büyük hasar gördü. Olayın ardından polis ve Muğla Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri bölgeye sevk edildi. Tamamı yıkılma tehlikesi bulunan binanın çevresinde güvenlik önlemi alınarak, vatandaşlar uyarıldı.
Marmaris'te etkili olan sağanak nedeniyle yamaçlardaki kaya parçaları, Marmaris-Menteşe, Marmaris-Datça kara yoluna düştü. Karayolları ekiplerinin temizlediği yolda ulaşım zaman zaman aksadı. Armutalan Mahallesi’nde küçük çaplı toprak kayması yaşandı.
Derelerde oluşan çamurlu suyun dökülmesiyle sahil boyunda deniz kahverengiye döndü.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre son 24 saatte ilçe merkezinde metrekareye 91 kilogram yağmur düştü.
Milas'a bağlı Kemikler Mahallesi'ndeki Kocadere'de su taşkını oluştu. Dereden taşan su, bölgedeki tarım arazilerinde ve bazı evlerde su baskınlarına neden oldu. Mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde de sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı tarım arazilerini su bastı.
Yağışlar nedeniyle çok sayıda yaralanmalı ve hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Bölgede aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle merkez Menteşe ilçesindeki Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisi ve çevre yolundaki bazı tarım alanları su altında kaldı.
Bazı mahallelerde de yoğun su birikintileri oluştu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum Muğla sağanak yağış

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında sürpriz zirve!

Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında sürpriz zirve!

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Çukur dizisine yeni oyuncu!

Çukur dizisine yeni oyuncu!

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı polis baskını! 'Kumar' operasyonunda 'flash bellek' detayı

Gece yarısı böyle yakalandılar! Bir ilk: Flash bellek detayı

Denizi olmayan kent yüzücülerin akınına uğradı

Denizi olmayan kent yüzücülerin akınına uğradı

Yılmaz Özdil'den 2500 liralık Mustafa Kemal kitabı eleştirilerine yanıt

Yılmaz Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Ankara sokaklarını karıştıran kaza

Ankara sokaklarını karıştıran kaza

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener buluştu, ittifakta sorunlar aşıldı

Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında sürpriz zirve!

On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları

On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.