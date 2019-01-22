Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti

Bodrum'da iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle, günlük yaşam olumsuz etkileniyor.

Muğla'yı sağanak yağış vurdu

Yakaköy Mahallesi ile Turgutreis Caddesi'nde sabah saatlerinde göçük meydana geldi.

Yakaköy'deki olayda istinat duvarının altında kalan 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan yok.

Turgutreis Caddesi Kelerlik Mescit Sokak'taki eski Bodrum evinde öğle saatlerinde çökme oluştu.

Çökme nedeniyle park halindeki bir otomobil büyük hasar gördü. Olayın ardından polis ve Muğla Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri bölgeye sevk edildi. Tamamı yıkılma tehlikesi bulunan binanın çevresinde güvenlik önlemi alınarak, vatandaşlar uyarıldı.

Marmaris'te etkili olan sağanak nedeniyle yamaçlardaki kaya parçaları, Marmaris-Menteşe, Marmaris-Datça kara yoluna düştü. Karayolları ekiplerinin temizlediği yolda ulaşım zaman zaman aksadı. Armutalan Mahallesi’nde küçük çaplı toprak kayması yaşandı.

Derelerde oluşan çamurlu suyun dökülmesiyle sahil boyunda deniz kahverengiye döndü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre son 24 saatte ilçe merkezinde metrekareye 91 kilogram yağmur düştü.

Milas'a bağlı Kemikler Mahallesi'ndeki Kocadere'de su taşkını oluştu. Dereden taşan su, bölgedeki tarım arazilerinde ve bazı evlerde su baskınlarına neden oldu. Mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde de sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı tarım arazilerini su bastı.

Yağışlar nedeniyle çok sayıda yaralanmalı ve hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Bölgede aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle merkez Menteşe ilçesindeki Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisi ve çevre yolundaki bazı tarım alanları su altında kaldı.