Muğla'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Derebağ Mahallesi Kapraklar mevkiinde meydana geldi. Soner Genek yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Şahin Karataş'ın kullandığı servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsünün yanı sıra araçta bulunan Feride Genek (27), Ceren Genek (15), Cevat Genek (16), Sinem Genek (11) ve İsmail Genek (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

