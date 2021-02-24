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Muğla'da sıcak hava koronavirüsü unutturdu!

24.02.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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Muğla'da sıcak hava koronavirüsü unutturdu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde güzel havanın keyfini çıkarmak isteyen onlarca kişi sahillere akın etti. Hava sıcaklığının 20 derecenin üzerine çıktığı bölgede vatandaşların maske-mesafe kurallarını önemsememesi dikkatlerden kaçmadı.

Geçen hafta soğuk hava ve fırtınanın etkili olduğu Bodrum’a bu hafta yeniden bahar havası geldi. Hava sıcaklığı gün içerisinde 20 derecenin üzerine çıktı. Sıcak havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş soluğu sahillerde aldı. Vatandaşlar kent merkezinde özellikle Kumbahçe sahilinde yoğunluk oluşturdu. İçeceğini alıp sahile oturan vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı. Kimileri sohbet etmeyi tercih ederken kimileri kitap okudu, kimileri ise güneşlendi.

MASKE-MESAFE KURALLARI UNUTULDU

Güzel havanın etkisiyle maske ve mesafenin ise unutulduğu görüldü. Bazılarının maskesini takıp tek başına oturduğu gözlenirken birçok vatandaşın, maskeyi ve mesafeyi göz ardı ettiği dikkat çekti.

GÜZEL HAVANIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Sahilin ve güzel havanın keyfini çıkaranlar arasında çocuklar da vardı. Pandemi tedbirleri nedeniyle yaşamlarının büyük kısmını evde geçiren çocuklar, izin verilen saatlerde dışarı çıkmanın çok güzel olduğunu söyledi.

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İHA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske pandemi
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