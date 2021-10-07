Muğla'da sır ölüm! Ağzından köpük geldi

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Üçler Sokak üzerinde bulunan 41 numaralı müstakil bir evin üst katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 51 yaşındaki Fahrettin Birdal'ı bir arkadaşı yatağında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞZINDAN KÖPÜK GELDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğinin belirlenmesinin ardından Emniyet Olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Fahrettin Birdal'ın eşinden ayrı ve 5 çocuğunun olduğu, iki hafta önce bir kaportacının yanında işe girdiği, evde yalnız yaşadığı öğrenildi. Ayrıca şahsın alkol bağımlısı olduğu, sürekli el yapımı alkol tükettiği ve bulunduğunda ise ağız kısmından köpük geldiği bilgisi alındı. Birdal'ın ölümünde sahte içki zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA

