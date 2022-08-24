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Muğla'da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 24 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

24.08.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanların aralıklarla altını çizdiği yaklaşan büyük deprem ile ilgili haberlerin ardından birçok vatandaş AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Bugün, AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde sarsıntı gerçekleşti. Deprem Muğla'dan da hissedildi. Çok sayıda vatandaş internette "Deprem mi oldu?" konu başlığını araştırıyor. İşte 24 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Muğla'da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 24 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem 24 Ağustos 2022 Çarşamba günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü , AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde sarsıntı meydana geldi. Sarsıntının Muğla'dan da hissedildiği aktarıldı. Birçok kişi,"Deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Güncel AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi. Son depremler listesine göre bugün küçük şiddette sarsıntılar meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

2022.08.24 06:50:51 38.6065 31.1558 29.1 -.- 1.2 -.- EBER-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.08.24 06:44:00 35.4020 26.1602 8.3 -.- 3.9 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.24 06:20:07 38.4018 25.6775 3.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.24 04:28:37 37.9925 27.1425 7.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.24 04:06:26 37.9762 27.1810 7.6 -.- 3.4 3.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.24 03:41:51 39.0900 41.2600 6.5 -.- 2.4 -.- YAYLA-VARTO (MUS) İlksel
2022.08.24 00:41:17 37.1123 28.5465 8.6 -.- 1.7 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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