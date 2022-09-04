Muğla'da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte 4 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem 4 Eylül 2022 Pazar günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 4 Eylül 2022 Pazar günü , AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da sarsıntı meydana geldi. Birçok kişi,"Deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Güncel AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi 4 Eylül 2022 Pazar günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi.

MUĞLA'DA DEPREM!

Muğla'nın Ula ilçesinde saat 20.47'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin yerin 6.99 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.09.04 20:47:51 37.1085 28.5402 3.4 -.- 3.9 3.9 KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.04 20:43:24 34.9528 26.4272 5.0 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.04 20:16:39 38.8517 43.5132 5.0 -.- 2.7 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel

2022.09.04 20:00:18 37.1168 28.5158 4.0 -.- 3.1 3.1 ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.04 19:14:02 37.1072 28.5323 10.1 -.- 1.6 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.04 19:00:37 37.9862 27.1988 4.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.04 18:36:17 37.0260 28.3173 5.0 -.- 1.3 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.04 18:17:43 37.1098 28.5147 6.0 -.- 2.0 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.04 18:14:41 37.0965 28.5057 6.7 -.- 2.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.04 17:25:53 37.6498 26.8193 6.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.04 13:01:36 37.5697 26.7630 5.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.04 12:31:08 39.4882 32.3507 0.0 -.- 1.9 -.- KARAYAVSAN-POLATLI (ANKARA) İlksel

2022.09.04 11:56:30 37.9968 27.1573 2.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.04 10:36:23 39.7112 26.3960 12.4 -.- 1.8 -.- CARIKSIZ-EZINE (CANAKKALE) İlksel

2022.09.04 10:32:49 38.2140 28.8862 6.4 -.- 2.5 -.- KARAKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2022.09.04 10:22:41 37.8097 28.8977 9.1 -.- 1.7 -.- KELLECI-BABADAG (DENIZLI) İlksel

2022.09.04 10:20:07 38.1927 28.8555 14.1 -.- 1.5 -.- BOGAZCIFTLIK-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2022.09.04 09:21:52 37.2817 29.5123 5.3 -.- 1.4 -.- CAMKOY-GOLHISAR (BURDUR) İlksel

2022.09.04 08:27:37 37.6463 26.7167 11.1 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.04 07:48:59 37.0680 27.4955 17.1 -.- 1.6 -.- CAMLIK-BODRUM (MUGLA) İlksel

2022.09.04 07:20:52 35.7335 26.8112 8.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.09.04 07:01:27 40.7797 27.7260 17.8 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2022.09.04 06:10:51 37.9615 27.1278 7.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.04 05:25:42 36.1928 36.0233 5.0 -.- 1.2 -.- CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2022.09.04 05:15:00 37.0047 27.5170 1.4 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.04 05:10:59 37.1298 30.1905 9.7 -.- 1.1 -.- AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2022.09.04 05:03:48 37.0495 28.3692 23.6 -.- 1.0 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.04 05:02:11 36.9722 27.3837 6.5 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.04 04:23:28 37.8722 27.1673 8.1 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.04 03:58:32 36.9858 27.3658 11.4 -.- 2.9 -.- YALI-BODRUM (MUGLA) İlksel

2022.09.04 03:49:18 40.7675 36.4668 4.4 -.- 3.5 3.7 UMUTLU-TASOVA (AMASYA) İlksel

2022.09.04 03:31:51 37.1397 28.5328 29.2 -.- 0.8 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.04 03:05:45 36.2375 28.9928 8.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2022.09.04 02:33:12 40.2507 27.8695 7.4 -.- 2.0 -.- CEPNI-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel

2022.09.04 02:06:07 37.2220 28.5638 5.3 -.- 1.2 -.- YEMISENDERE-(MUGLA) İlksel

2022.09.04 00:14:32 39.0143 27.9963 5.1 -.- 1.9 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.09.04 00:03:14 40.6428 34.8858 6.4 -.- 2.6 -.- BEYDILI-(CORUM) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

​



​

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

​

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

