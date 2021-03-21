HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muğla'da şüpheli araçtan bin 700 yıllık kitabe çıktı

Muğla'da şüpheli araçtan bin 700 yıllık kitabe çıktı

21.03.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Milas ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçtan yaklaşık bin 700 yıllık olduğu tahmin edilen kitabe ele geçirildi.

Muğla'da şüpheli araçtan bin 700 yıllık kitabe çıktı

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Boğaziçi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Boğaziçi Mahallesi’nde tarihi eser operasyonu gerçekleştirildi.

Başkent’te tarihi eser kaçakçılarına suçüstüBaşkent’te tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

TAM BİN 700 YILLIK

Muğla Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’nün de destek verdiği operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait araçta yapılan aramada İbranice yazılmış bin 700 yıllık kitabe ele geçirildi. Kitabenin piyasa değerinin ise 20 milyon dolar olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali
13 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü13 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Muğla

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

MSB'dan İdlib kırsalına düzenlenen hava ve füze saldırısı sonrası flaş açıklama

İdlib'e düzenlenen saldırı sonrası MSB'dan sert açıklama

Denizli'de bir grup CHP'li parti üyeliğinden istifa etti

CHP'de toplu istifa depremi! Muharrem İnce'ye katıldılar

Ordu’da 6'ncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

13 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü

Fatih Altaylı Teke Tek programı neden yok? Teke Tek programı yeni bölüm ne zaman?

Fatih Altaylı Teke Tek programı neden yok?

İstanbul’dan Bilecik’e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

İstanbul'dan gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

İdlib kırsalına hava ve füze saldırısı

İdlib kırsalına hava ve füze saldırısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.