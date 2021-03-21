Muğla'da şüpheli araçtan bin 700 yıllık kitabe çıktı

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Boğaziçi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Boğaziçi Mahallesi’nde tarihi eser operasyonu gerçekleştirildi.

TAM BİN 700 YILLIK

Muğla Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’nün de destek verdiği operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait araçta yapılan aramada İbranice yazılmış bin 700 yıllık kitabe ele geçirildi. Kitabenin piyasa değerinin ise 20 milyon dolar olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)



