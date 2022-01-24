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Muğla'da şüpheli ölüm! 17 yaşındaki Gamze yatağında ölü bulundu

24.01.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gamze Sakallıoğlu (17) annesi tarafından yatağında ölü bulundu. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Gamze Sakallıoğlu'nun boynunda izler olduğu tespit edildi. Genç kızın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Muğla'da şüpheli ölüm! 17 yaşındaki Gamze yatağında ölü bulundu

Mazı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu, saat 07.30 sıralarında evde kendisini uyandırmak için odaya giren annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Gamze Sakallıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Gamze Sakallıoğlu'nun boynunda izler olduğu tespit edildi. Jandarma evde inceleme yaptı.

Bir lokantada çalışan Gamze Sakallıoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

DHA

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